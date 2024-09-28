Блинкен на встрече с Ван И раскритиковал Китай: Разговоры о мире в Украине не имеют смысла

Госсекретарь США напомнил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, импортируемых Россией, поставляются из Китая и Гонконга

Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главным дипломатом Китая Ван И 27 сентября выразил серьезную обеспокоенность Вашингтона по поводу поддержки Китаем оборонного сектора России. Он также отметил, что заявления Пекина о мирном урегулировании в Украине не соответствуют действительности, передает Reuters.

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В ходе встречи с китайским представителем на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Блинкен подчеркнул, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, импортируемых Россией, поставляются из Китая и Гонконга. Это, по его словам, способствует производству оружия, необходимого Москве для продолжения войны.

"Поэтому когда Пекин говорит, что, с одной стороны, он хочет мира, хочет увидеть конец конфликта, но, с другой стороны, позволяет своим компаниям предпринимать действия, которые действительно помогают Путину продолжать агрессию, это не имеет смысла", – заявил чиновник.

Он отметил, что действия китайских компаний противоречат заявлениям Пекина о желании мира, поскольку их поддержка фактически помогает России продолжать агрессию.

Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу "опасных и дестабилизационных действий" Китая в Южнокитайском море и обсудил необходимость улучшения связи между военными США и Китая.

Вчера, 27 сентября, стало известно, что Китай вместе с другими странами Глобального Юга создают платформу "Друзья мира", направленную на урегулирование войны в Украине. Венгрия уже заявила, что присоединится.

Китай отказался уехать на первый Глобальный саммит мира. 3 июня пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин всегда поддерживает усилия к мирному урегулированию войны, но без России не поедет на Саммит мира.

2 августа спецпредставитель Китая по Евразии Ли Хуэй заявил, что новый китайско-бразильский "мирный план" понравился 110 странам мира.

12 сентября Зеленский назвал "бразильско-китайский мирный план" деструктивной инициативой.

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