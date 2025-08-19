Разведка: Благодаря китайским компаниям Россия изготавливает дефицитную спецхимию для ВПК

Благодаря сотрудничеству с китайскими компаниями Россия производит дефицитную спецхимию, чтобы изготавливать взрывчатые вещества для своей военной промышленности, сообщило в ответ на запрос LIGA.net Главное управление разведки.

"Благодаря этому сотрудничеству [с компаниями из Китая], страна-агрессор производит дефицитную продукцию специальной химии для производства взрывчатых веществ и станки с числовым программным управлением для предприятий российского военно-промышленного комплекса", – рассказали в ведомстве.

Также, отметили в ГУР, китайские предприятия поставляют около 90% электронной компонентной базы, а также отдельные комплектующие изделия, их Москва использует в производстве вооружения и военной техники.

Эта информация показывает, что сейчас процент китайской микроэлектроники, помогающей оккупантам, такой же как и почти год назад: в сентябре 2024-го года такие же данные о 90% озвучивал тогдашний государственный секретарь США Энтони Блинкен своему китайскому коллеге Ван И.

Также в военной разведке рассказали, что во II квартале 2025 года (апрель, май, и июнь) Россия нарастила на 10% импорт китайских станков, которые, в том числе, используются предприятиями оборонки страны-агрессора.

Кроме этого, ГУР сообщило LIGA.net, что государство Китайская Народная Республика способствует производству ударных дронов типа "Гарпия-А1" в России.