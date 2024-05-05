США вперше за сім місяців призупинили постачання боєприпасів до Ізраїлю – Axios

ЦАХАЛ (Фото - ЕРА)

Минулого тижня адміністрація президента США Джо Байдена призупинила постачання американських боєприпасів до Ізраїлю. Про це повідомляє Axios із посиланням на двох неназваних ізраїльських чиновників.

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У виданні наголосили, що вперше після нападу ХАМАС 7 жовтня США зупинили постачання зброї, призначеної для ізраїльських військових.

Інцидент викликав серйозне занепокоєння в ізраїльському уряді, чиновники намагаються зрозуміти, чому вантаж було затримано, заявили співрозмовники журналістів.

Білий дім відмовився від коментарів із цього приводу.

В Axios наголосили, що це відбувається на тлі того, що адміністрація Байдена дуже стурбована намірами Ізраїлю вторгнутись у місто Рафах на півдні Гази, де знайшли притулок понад 1 млн переміщених палестинців.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу останніми днями оприлюднив декілька заяв про те, що має намір віддати наказ про вторгнення в Рафах незалежно від того, чи досягнуть Ізраїль і ХАМАС угоди щодо звільнення заручників у Газі і щодо припинення вогню.

Минулої середи держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Ізраїль і мав "жорстку" розмову з Нетаньягу щодо можливої ​​ізраїльської операції в Рафаху, повідомили журналістам два співрозмовники, поінформовані про зустріч.

Блінкен сказав Нетаньягу, що "велика військова операція" в Рафаху призведе до публічного виступу США проти неї та негативно вплине на американо-ізраїльські відносини.

Днем пізніше речник Білого дому Джон Кірбі заявив журналістам, що ізраїльські лідери розуміють, що Байден "щирий", коли говорить про можливість змін у політиці США щодо війни в Газі, "якщо вони продовжать якусь наземну операцію в Рафаху без урахування біженців".

7 жовтня 2023 року почалося наземне вторгнення терористів ХАМАС до південних районів Ізраїлю. Одночасно завдавались ракетні удари. З того часу тривають бойові дії.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім розпочав масштабну військову операцію зі знищення військової інфраструктури ХАМАС.

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