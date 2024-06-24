Нетаньяху утверждает: Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу

В то же время премьер-министр Израиля отметил, что военные все равно будут действовать в Газе

Беньямин Нетаньяху (Фото: EPA)

Фаза интенсивных боев против ХАМАС в секторе Газа подходит к концу, но война не прекратится, пока эта "исламистская группировка больше не будет контролировать палестинский анклав". Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, пишет агентство Reuters.

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Израильского премьера спросили, когда завершится этап интенсивных боев против ХАМАС, на что Нетаньяху ответил: "Очень скоро". В то же время он отметил, что военные все равно будут действовать в Газе.

"Я не хочу заканчивать войну и оставлять ХАМАС как есть", – акцентировал Нетаньяху.

Премьер Израиля подчеркнул, что как только интенсивные бои в Газе закончатся – Израиль сможет развернуть больше сил вдоль северной границы с Ливаном, где обострились боевые действия с поддерживаемой Ираном Хезболлой.

Он отметил, что это нужно для оборонительных целей и для того, чтобы вернуть эвакуированных жителей домой.

"Если мы сможем, мы сделаем это дипломатично. Если нет, мы сделаем это другим путем. Но мы вернем (жителей) домой", – подчеркнул Нетаньяху.

Агентство отметило, что многие израильские города у границы с Ливаном были эвакуированы во время боев.

17 июня Нетаньяху распустил военный кабинет из шести чиновников, который был создан 11 октября 2023 года для управления военными операциями, направленными против группировок ХАМАС и Хезболла.

7 октября 2023 года ХАМАС атаковал Израиль – боевики пересекли границу со страной одновременно с мощным ракетным обстрелом из сектора Газа.

8 октября правительство Израиля официально объявило о состоянии войны. На следующий день ЦАХАЛ начал полную блокаду сектора Газа, а затем приступил к масштабной военной операции против ХАМАС.

20 мая 2024 года МУС запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля и трех лидеров ХАМАС. Глава израильского МИД назвал ордера на арест чиновников страны "историческим позором, который запомнится навсегда". Президент США Байден назвал "возмутительным" такое ходатайство.

3 июня Нетаньяху заявил, что допускает приостановку войны с ХАМАС на 42 дня для возвращения заложников, но о полном завершении боевых действий пока не говорится.

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