Нетаньягу стверджує: Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю зазначив, що військові все одно діятимуть у Газі

Беньямін Нетаньягу (Фото: EPA)

Фаза інтенсивних боїв проти ХАМАС у секторі Гази добігає кінця, але війна не припиниться, доки це "ісламістське угруповання більше не контролюватиме палестинський анклав". Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, пише агентство Reuters.

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Ізраїльського прем'єра спитали, коли завершиться етап інтенсивних боїв проти ХАМАС, на що Нетаньягу відповів: "Дуже скоро". Водночас він зазначив, що військові все одно діятимуть у Газі.

"Я не хочу закінчувати війну і залишати ХАМАС як є", – акцентував Нетаньягу.

Прем'єр Ізраїлю наголосив, що щойно інтенсивні бої в Газі закінчаться – Ізраїль зможе розгорнути більше сил уздовж північного кордону з Ліваном, де загострилися бойові дії з підтримуваною Іраном Хезболлою.

Він зазначив, що це потрібно для оборонних цілей та для того, щоб повернути евакуйованих жителів додому.

"Якщо ми зможемо, ми зробимо це дипломатично. Якщо ні, ми зробимо це іншим шляхом. Але ми повернемо (мешканців) додому", – наголосив Нетаньягу.

Агентство зазначило, що багато ізраїльських міст біля кордону з Ліваном були евакуйовані під час боїв.

17 червня Нетаньягу розпустив військовий кабінет із шістьох посадовців, який було створено 11 жовтня 2023 року для управління військовими операціями, спрямованими проти угруповань ХАМАС і Хезболла.

7 жовтня 2023 року ХАМАС атакував Ізраїль – бойовики перетнули кордон із країною одночасно з потужним ракетним обстрілом із сектору Гази.

8 жовтня уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни. Наступного дня ЦАХАЛ розпочав повну блокаду сектору Гази, а потім почав масштабну воєнну операцію проти ХАМАС.

20 травня 2024 року МКС запросив ордери на арешт Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю і трьох лідерів ХАМАС. Глава ізраїльського МЗС назвав ордери на арешт урядовців країни "історичною ганьбою, яка запам’ятається назавжди". Президент США Байден назвав "обурливим" таке клопотання.

3 червня Нетаньягу заявив, що допускає призупинення війни з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників, але про повне завершення бойових дій поки не йтиметься.

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