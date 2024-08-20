Израиль принял предложение США по соглашению с ХАМАС – Блинкен

Блинкен считает, что стороны должны завершить процесс достижения договоренностей о том, как они будут выполнять обязательства в рамках соглашения

Энтони Блинкен (Фото: Kiyoshi Ota/EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял "переходное предложение" Соединенных Штатов по завершению соглашения об освобождении заложников, палестинская террористическая организация ХАМАС теперь тоже должна это сделать. С таким заявлением во время визита в Израиль выступил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает The Jerusalem Post.

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"Во время очень конструктивной встречи с Нетаньяху он подтвердил мне, что Израиль принимает предложение о переходном периоде, он его поддерживает", — сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что ХАМАС теперь должен сделать то же самое.

"А затем стороны, с помощью посредников – США, Египта и Катара – должны собраться вместе и завершить процесс достижения четких договоренностей о том, как они будут выполнять обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения", – отметил Блинкен.

Аналогичное заявление ранее сделал Нетаньяху после встречи с Блинкеном. Однако премьер Израиля и спикер правительства Дэвид Мерсер продолжали подчеркивать твердую приверженность страны к некоторым принципиальным моментам, создавшим разрыв в отношениях с ХАМАС по соглашению.

1 июля премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна будет продолжать боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

16 августа NYT писало, что Иран, вероятно, отложил запланированный ответ Израилю за убийство Хании, чтобы дать посредникам время для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

19 августа Блинкен заявил, что усилия Вашингтона по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа могут оказаться, "возможно, лучшей, а возможно, и последней возможностью" для урегулирования конфликта.

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