Блинкен заявил, что сейчас "решающий момент" для переговоров о прекращении огня в Газе

Переговоры, которые продолжаются месяцами, должны состояться на этой неделе в Каире

Энтони Блинкен (Фото: Rolex Dela Pena / EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что дипломатические усилия Вашингтона по достижению соглашения о прекращении огня в секторе Газа могут оказаться "возможно, лучшей, а может быть, и последней возможностью" для урегулирования конфликта. Такое мнение дипломат высказал в ходе визита в Израиль, передает агентство Reuters.

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Блинкен призвал все стороны конфликта довести процесс до конца. Продолжающиеся месяцами переговоры о прекращении огня в секторе Газа должны состояться на этой неделе в Каире после двухдневной встречи в Дохе на прошлой неделе.

Госсекретарь отметил, что США будут усиливать дипломатическое давление на переговорщиков с целью добиться прорыва до конца недели.

"Это решающий момент, вероятно, самая лучшая, возможно, последняя возможность вернуть заложников домой, достичь прекращения огня и направить всех на лучший путь к крепкому миру и безопасности", – заявил Блинкен.

По словам дипломата, он прибыл в Израиль по поручению президента США Джо Байдена в рамках дипломатических усилий Вашингтона.

"Пора, чтобы все пришли к "да" и не искали никаких оправданий сказать "нет", — добавил Блинкен.

1 июля премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

16 августа NYT писало, что Иран, вероятно, отложил запланированный ответ Израилю за убийство Хания, чтобы дать посредникам время для переговоров о прекращении огня в секторе Газа.

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