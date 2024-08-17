NYT: Иран отложил атаку на Израиль, чтобы дать время для переговоров о перемирии в Газе

Флаг Ирана (Фото: Neil Hall/EPA)

Иран, вероятно, отложил запланированный ответ Израилю за убийство одного из главарей палестинской террористической группировки ХАМАС, чтобы дать посредникам время для переговоров о прекращении огня в Секторе Газа. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на чиновников Ирана, Израиля и США.

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В пятницу, 16 августа, в Дохе высокопоставленные американские, израильские, египетские и катарские официальные лица встретились, чтобы попытаться разрешить разногласия между Израилем и ХАМАС.

После завершения этих переговоров в совместном заявлении США, Египта и Катара говорится, что обеим сторонам было представлено "переходное предложение". Ожидается, что чиновники этих трех стран снова встретятся в Каире до конца следующей недели.

В то же время 15 августа премьер-министр Катара Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани позвонил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багере Кани. По информации собеседников издания, он призвал Тегеран воздержаться от любых действий, которые могли бы привести к эскалации.

На следующий день после телефонного разговора ливанская Хезболла и Иран снизили уровень готовности своих ракетных подразделений, сообщили пять израильских чиновников со ссылкой на разведку. Теперь Израиль считает, что ответ Ирана, который уже, очевидно, несколько раз откладывался – состоится позже, заявили официальные лица. При этом собеседники добавили, что их оценки быстро изменяются "в связи с изменчивостью событий".

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

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