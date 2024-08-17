NYT: Іран відклав атаку на Ізраїль, аби дати час для переговорів про перемир'я в Газі

Прапор Ірану (Фото: Neil Hall/EPA)

Іран, ймовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство одного з ватажків палестинського терористичного угрупування ХАМАС, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в Секторі Гази. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на посадовців Ірану, Ізраїлю та США.

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У п’ятницю, 16 серпня, у Досі високопоставлені американські, ізраїльські, єгипетські та катарські офіційні особи зустрілися, щоб спробувати вирішити розбіжності, які існують між Ізраїлем і ХАМАС.

Після завершення цих переговорів у спільній заяві США, Єгипту та Катару йдеться про те, що обом сторонам була представлена ​​"перехідна пропозиція". Очікується, що високопосадовці цих трьох країн знову зустрінуться в Каїрі до кінця наступного тижня.

Водночас 15 серпня прем'єр-міністр Катару Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тані зателефонував виконувачу обов'язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері Кані. За інформацією співрозмовників видання, він закликав Тегеран утриматися від будь-яких дій, які б могли призвести до ескалації.

Наступного після телефонної розмови дня ліванська Хезболла та Іран знизили рівень готовності своїх ракетних підрозділів, повідомили п’ять ізраїльських посадовців з посиланням на розвідку. Тепер Ізраїль вважає, що відповідь Ірану, яка вже, очевидно, кілька разів відкладалася – відбудеться пізніше, заявили офіційні особи. При цьому співрозмовники додали, що їхні оцінки швидко змінюються "у зв'язку із мінливістю подій".

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

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