У Катарі закликали Іран ретельно зважити можливість нападу на Ізраїль

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства Фуада Шукра та Ісмаїла Ганію

Іран. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Прем'єр-міністр Катару Мухаммед бін Абдулрахман аль-Тані провів розмову з іранськими лідерами: він фактично сказав їм про доцільність атаки на Ізраїль. Про це повідомило видання The Times of Israel.

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За даними видання, аль-Тані фактично сказав своїм іранським співрозмовникам, що їм потрібно ретельно подумати, чи доцільно для них або Хезболли атакувати Ізраїль саме тоді, коли спостерігається прогрес у переговорах.

Посилаючись на сайт новин Ynet, The Times of Israel зауважило, що телефонний дзвінок, судячи з усього, вплинув.

Зокрема, посадовцям однієї з країн-посередників стало відомо, що Хезболла наразі відклала виконання попереднього рішення атакувати Ізраїль.

Можливі атаки з боку Хезболли та Ірану на Ізраїль розглядаються як відповідь на вбивства головного військового командира Хезболли Фуада Шукра в Лівані та ватажка ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані.

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

8 серпня Хезболла заявила, що може завдати удару по Ізраїлю незалежно від планів Ірану й атака може відбутися найближчими днями.

9 серпня Reuters писало, що лідери США, Єгипту та Катару закликали Ізраїль і ХАМАС зустрітися для переговорів 15 серпня, щоб завершити угоду про припинення вогню в секторі Гази.

Згодом Ізраїль погодився на перемовини з ХАМАС про припинення вогню та звільнення заручників.

Старший радник американського президента Джо Байдена Амос Гогштейн заявив, що США вважають: тотальної війни між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням Хезболла можна уникнути, але Ізраїль і ХАМАС повинні без подальших зволікань рухатися до мирної угоди для Гази.

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