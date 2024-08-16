В Катаре призвали Иран тщательно взвесить возможность нападения на Израиль
Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани провел разговор с иранскими лидерами: он фактически сказал им о необходимости атаки на Израиль. Об этом сообщило издание The Times of Israel.
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По данным издания, аль-Тани фактически сказал своим иранским собеседникам, что им нужно тщательно подумать, целесообразно ли для них или Хезболлы атаковать Израиль именно тогда, когда наблюдается прогресс в переговорах.
Ссылаясь на новостной сайт Ynet, The Times of Israel отметило, что телефонный звонок, судя по всему, повлиял.
В частности, должностным лицам одной из стран-посредников стало известно, что Хезболла отложила выполнение предыдущего решения атаковать Израиль.
Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане и предводителя ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.
- 8 августа Хезболла заявила, что может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана и атака может состояться в ближайшие дни.
- 9 августа Reuters писало, что лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
- Впоследствии Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.
- Старший советник американского президента Джо Байдена Амос Гогштейн заявил, что США считают: тотальной войны между Израилем и ливанской террористической группировкой Хезболла можно избежать, но Израиль и ХАМАС должны без дальнейших промедлений двигаться к мирному соглашению для Газы.
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