В Катаре призвали Иран тщательно взвесить возможность нападения на Израиль

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства Фуада Шукра и Исмаила Хании

Иран. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Премьер-министр Катара Мухаммед бин Абдулрахман аль-Тани провел разговор с иранскими лидерами: он фактически сказал им о необходимости атаки на Израиль. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

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По данным издания, аль-Тани фактически сказал своим иранским собеседникам, что им нужно тщательно подумать, целесообразно ли для них или Хезболлы атаковать Израиль именно тогда, когда наблюдается прогресс в переговорах.

Ссылаясь на новостной сайт Ynet, The Times of Israel отметило, что телефонный звонок, судя по всему, повлиял.

В частности, должностным лицам одной из стран-посредников стало известно, что Хезболла отложила выполнение предыдущего решения атаковать Израиль.

Возможные атаки со стороны Хезболлы и Ирана на Израиль рассматриваются как ответ на убийства главного военного командира Хезболлы Фуада Шукра в Ливане и предводителя ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников, о чем он объявил в мае.

8 августа Хезболла заявила, что может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана и атака может состояться в ближайшие дни.

9 августа Reuters писало, что лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Впоследствии Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.

Старший советник американского президента Джо Байдена Амос Гогштейн заявил, что США считают: тотальной войны между Израилем и ливанской террористической группировкой Хезболла можно избежать, но Израиль и ХАМАС должны без дальнейших промедлений двигаться к мирному соглашению для Газы.

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