США призвали Турцию повлиять на Иран с целью деэскалации на Ближнем Востоке

Джефф Флейк подчеркнул, что Анкара "делает все возможное, чтобы не допустить эскалации"

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Соединенные Штаты обратились к Турции с просьбой повлиять на Иран с целью ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщил посол США в Турции Джефф Флейк во время круглого стола в Стамбуле, передает агентство Reuters.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Мы просим всех наших союзников, имеющих отношения с Ираном, склонить его к деэскалации. Это касается и Турции", – сказал дипломат, завершающий свою каденцию посла США в Турции.

Флейк подчеркнул, что Анкара "делает все возможное, чтобы не допустить эскалации", и "кажется более уверенной, чем мы, в том, что эскалации не будет".

12 августа лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке, в ней они предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе.

31 июля палестинская террористическая группировка ХАМАС заявила, что один из его лидеров Хания был убит в Тегеране.

Иран пригрозил "строгим ответом" на убийство предводителя ХАМАС и поднял "красный флаг мести" на куполе мечети Джамкаран.

В тот же день Остин сказал, что война на Ближнем Востоке не неизбежна, в то же время он пообещал защищать Израиль в случае нападения на него.

12 августа стало известно, что США направили на Ближний Восток авианосец и подлодку.

Читайте также: Блинкен: США передали Ирану и Израилю сообщения – никто не должен обострять конфликт