Франция, Германия и Британия предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе
Лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке, в нем они предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе. Заявление лидеров трех стран обнародовано на сайте британского правительства.
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Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что согласны со США, Египтом и Катаром в том, что "не может быть никаких дальнейших задержек" в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС.
"Мы работаем со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и приложим все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности. Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, все еще удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены", – говорится в заявлении.
Также Стармер, Шольц и Макрон призвали Иран и его союзников "воздержаться от атак, которые приведут к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников".
"Они будут отвечать за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности. Ни одна страна или нация не выиграют от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", — резюмировали лидеры Британии, Франции и Германии.
- 7 октября 2023 года с нападением ХАМАС началась новая волна израильско-палестинской войны.
- 1 июля 2024 года премьер Израиля Нетаньяху заявил, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа, пока ХАМАС не будет уничтожен и "все остальные цели войны не будут достигнуты".
- 13 июля Байден заявил, что Израиль и ХАМАС договорились о границах соглашения для прекращения огня в секторе Газа и освобождения заложников, о чем он объявил в мае.
- 9 августа Reuters писало, что лидеры США, Египта и Катара призвали Израиль и ХАМАС встретиться для переговоров 15 августа, чтобы завершить соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
- Впоследствии Израиль согласился на переговоры с ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников.
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