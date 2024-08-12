Франция, Германия и Британия предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе

Лидеры трех стран призвали Иран и его союзников "воздерживаться от атак, которые приведут к дальнейшей эскалации"

Флаг Ирана (Фото: Neil Hall / EPA)

Лидеры Франции, Великобритании и Германии выступили с совместным заявлением о ситуации на Ближнем Востоке, в нем они предупредили Иран об ответственности за эскалацию в регионе. Заявление лидеров трех стран обнародовано на сайте британского правительства.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц заявили, что согласны со США, Египтом и Катаром в том, что "не может быть никаких дальнейших задержек" в возобновлении переговоров между Израилем и ХАМАС.

"Мы работаем со всеми сторонами, чтобы предотвратить эскалацию, и приложим все усилия, чтобы уменьшить напряженность и найти путь к стабильности. Боевые действия должны прекратиться сейчас, и все заложники, все еще удерживаемые ХАМАС, должны быть освобождены", – говорится в заявлении.

Также Стармер, Шольц и Макрон призвали Иран и его союзников "воздержаться от атак, которые приведут к дальнейшей эскалации региональной напряженности и поставят под угрозу возможность договориться о прекращении огня и освобождении заложников".

"Они будут отвечать за действия, которые ставят под угрозу эту возможность для мира и стабильности. Ни одна страна или нация не выиграют от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке", — резюмировали лидеры Британии, Франции и Германии.

Читайте также: США направили на Ближний Восток авианосец и подлодку