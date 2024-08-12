Лідери Франції, Німеччини та Британії попередили Іран про відповідальність за ескалацію в регіоні

Лідери трьох країн закликали Іран та його союзників "утримуватися від атак, які призведуть до подальшої ескалації"

Прапор Ірану (Фото: Neil Hall / EPA)

Лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо ситуації на Близькому Сході, у ній вони попередили Іран про відповідальність за ескалацію в регіоні. Заява лідерів трьох країн оприлюднена на сайті британського уряду.

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Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц заявили, що згодні зі США, Єгиптом і Катаром в тому, що "не може бути жодних подальших затримок" у відновленні переговорів між Ізраїлем і ХАМАС.

"Ми працюємо з усіма сторонами, щоб запобігти ескалації, і докладемо всіх зусиль, щоб зменшити напруженість і знайти шлях до стабільності. Бойові дії мають припинитися зараз, і всі заручники, які все ще утримуються ХАМАС, мають бути звільнені", – йдеться у заяві.

Також Стармер, Шольц і Макрон закликали Іран та його союзників "утримуватися від атак, які призведуть до подальшої ескалації регіональної напруженості та поставлять під загрозу можливість домовитися щодо припинення вогню та звільнення заручників".

"Вони відповідатимуть за дії, які ставлять під загрозу цю можливість для миру та стабільності. Жодна країна чи нація не виграє від подальшої ескалації на Близькому Сході", – резюмували лідери Британії, Франції та Німеччини.

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