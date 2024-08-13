США закликали Туреччину вплинути на Іран із метою деескалації на Близькому Сході
Сполучені Штати звернулись до Туреччини із проханням вплинути на Іран із метою послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомив посол США в Туреччині Джефф Флейк під час круглого столу у Стамбулі, передає агентство Reuters.
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"Ми просимо всіх наших союзників, які мають відносини з Іраном, схилити його до деескалації. Це стосується і Туреччини", – сказав дипломат, який завершує свою каденцію посла США в Туреччині.
Флейк наголосив, що Анкара "робить усе можливе, щоб не допустити ескалації", і "видається більш упевненою, ніж ми, в тому, що ескалації не буде".
12 серпня лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо ситуації на Близькому Сході, у ній вони попередили Іран про відповідальність за ескалацію в регіоні.
- 31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.
- Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.
- Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.
- 12 серпня стало відомо, що США спрямували на Близький Схід авіаносець і підводний човен.
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