США закликали Туреччину вплинути на Іран із метою деескалації на Близькому Сході

Джефф Флейк наголосив, що Анкара "робить усе можливе, щоб не допустити ескалації"

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Сполучені Штати звернулись до Туреччини із проханням вплинути на Іран із метою послаблення напруженості на Близькому Сході. Про це повідомив посол США в Туреччині Джефф Флейк під час круглого столу у Стамбулі, передає агентство Reuters.

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"Ми просимо всіх наших союзників, які мають відносини з Іраном, схилити його до деескалації. Це стосується і Туреччини", – сказав дипломат, який завершує свою каденцію посла США в Туреччині.

Флейк наголосив, що Анкара "робить усе можливе, щоб не допустити ескалації", і "видається більш упевненою, ніж ми, в тому, що ескалації не буде".

12 серпня лідери Франції, Великої Британії та Німеччини виступили зі спільною заявою щодо ситуації на Близькому Сході, у ній вони попередили Іран про відповідальність за ескалацію в регіоні.

31 липня палестинське терористичне угруповання ХАМАС заявило, що одного з його лідерів Ганію було вбито у Тегерані.

Іран пригрозив "суворою відповіддю" на вбивство ватажка ХАМАС та підняв "червоний прапор помсти" на куполі мечеті Джамкаран.

Того самого дня Остін сказав, що війна на Близькому Сході не є неминучою, водночас він пообіцяв захищати Ізраїль у разі нападу на нього.

12 серпня стало відомо, що США спрямували на Близький Схід авіаносець і підводний човен.

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