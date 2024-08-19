Блінкен заявив, що зараз "вирішальний момент" для переговорів про припинення вогню в Газі

Переговори, які тривають місяцями, мають продовжитися цього тижня в Каїрі

Ентоні Блінкен (Фото: Rolex Dela Pena / EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що дипломатичні зусилля Вашингтона щодо досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази можуть виявитися "можливо, найкращою, а можливо, й останньою можливістю" для врегулювання конфлікту. Таку думку дипломат висловив під час візиту в Ізраїль, передає агентство Reuters.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Блінкен закликав усі сторони конфлікту довести процес до кінця. Переговори щодо припинення вогню в секторі Гази, які тривають місяцями, мають продовжитися цього тижня в Каїрі після дводенної зустрічі в Досі минулого тижня.

Держсекретар зазначив, що США посилюватимуть дипломатичний тиск на перемовників з метою домогтися прориву до кінця тижня.

"Це вирішальний момент, ймовірно, найкраща, можливо, остання можливість повернути заручників додому, досягнути припинення вогню та направити всіх на кращий шлях до міцного миру та безпеки", – заявив Блінкен.

За словами дипломата, він прибув до Ізраїлю за дорученням президента США Джо Байдена в межах дипломатичних зусиль Вашингтона.

"Настав час, щоб усі прийшли до "так" і не шукали жодних виправдань сказати "ні", – додав Блінкен.

1 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

16 серпня NYT писало, що Іран, ймовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство Ганія, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в секторі Гази.

Читайте також: Радник Байдена вірить – війни між Ізраїлем та Хезболлою можна уникнути