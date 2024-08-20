Ізраїль прийняв пропозицію США щодо угоди з ХАМАС – Блінкен

Блінкен вважає, що сторони мають завершити процес досягнення домовленостей про те, як вони виконуватимуть зобов'язання в межах угоди

Ентоні Блінкен (Фото: Kiyoshi Ota/EPA)

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв "перехідну пропозицію" Сполучених Штатів щодо завершення угоди про звільнення заручників, палестинська терористична організація ХАМАС тепер також має це зробити. З такою заявою під час візиту до Ізраїлю виступив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає The Jerusalem Post.

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"Під час дуже конструктивної зустрічі з Нетаньягу він підтвердив мені, що Ізраїль приймає пропозицію про перехідний період, що він її підтримує", – сказав Блінкен.

Держсекретар США наголосив, що ХАМАС тепер має зробити те саме.

"А потім сторони, за допомогою посередників – США, Єгипту і Катару – повинні зібратися разом і завершити процес досягнення чітких домовленостей про те, як вони виконуватимуть зобов'язання, взяті на себе в межах цієї угоди", – зазначив Блінкен.

Аналогічну заяву раніше зробив Нетаньягу після зустрічі з Блінкеном. Проте прем’єр Ізраїлю і речник уряду Девід Мерсер продовжували підкреслювати тверду прихильність країни до деяких принципових моментів, які створили розрив у відносинах з ХАМАС щодо угоди.

1 липня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна продовжуватиме бойові дії в секторі Гази, доки ХАМАС не буде знищений і "всі інші цілі війни не будуть досягнуті".

13 липня Байден заявив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про межі угоди для припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників, про що він оголосив у травні.

16 серпня NYT писало, що Іран, ймовірно, відклав заплановану відповідь Ізраїлю за вбивство Ганії, щоб дати посередникам час для переговорів про припинення вогню в секторі Гази.

19 серпня Блінкен заявив, що зусилля Вашингтона щодо досягнення угоди про припинення вогню в секторі Гази можуть виявитися, "можливо, найкращою, а можливо, й останньою можливістю" для врегулювання конфлікту.

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