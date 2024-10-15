Німеччина не постачатиме зброю Ізраїлю без гарантій, що той не б'є по цивільних

Німецькі посадовці вимагають гарантій від Ізраїлю, що німецька зброя не буде використовуватися проти мирних жителів

Прапор Німеччини (Фото: ЕРА)

Німеччина призупинила продаж зброї Ізраїлю, поки не отримає від Єрусалима запевнення, що вона не використовується проти цивільних. Про це пишуть Bild та Politico з посиланням на знайомого з питанням співрозмовника.

У Німеччині рішення про постачання зброї ухвалюється Федеральною радою безпеки, до складу якої входять ключові урядовці.

За даними Bild, під час обговорення експорту зброї до Ізраїлю, віцеканцлер Роберт Габек і міністерка закордонних справ Анналена Бербок утрималися від голосування. Вони вимагали гарантій від Ізраїлю, що німецька зброя не буде використовуватися проти мирних жителів.

"Постачання зброї до Ізраїлю – це дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Причиною вимоги такого зобов'язання є те, що в іншому разі німецький адміністративний суд може покласти цьому край", – зазначив співрозмовник Politico.

Він додав, що проти уряду Німеччини подано кілька судових позовів з вимогою припинити експорт зброї до Ізраїлю. Позивачі стверджують, що цей експорт порушує законодавство, яке забороняє використання німецької зброї для ударів по цивільних об'єктах.

"Ця небезпека є виправданою і має бути усунена", – заявило джерело.