В Староконстантинове обломки "шахедов" вызвали разрушения и пожары, затем РФ била ракетами

В ходе аварийно-спасательных работ из обоих объектов вывели 40 человек

Фото: ГСЧС

В ночь с 23 на 24 октября россияне атаковали Староконстантинов Хмельницкой области беспилотниками, а впоследствии совершили повторный удар ракетами. Об этом сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

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Ночью россияне атаковали ударными беспилотниками Староконстантинов. Из-за падения обломков дронов типа Shahed повреждены гостиница и двухэтажный жилой дом, в которых возникли пожары.

ГСЧС отмечает, что спасателям удалось ликвидировать возгорание кровель этих зданий и не допустить распространение пламени, а во время аварийно-спасательных работ из этих объектов вывели 40 человек.

Впоследствии во время ракетной опасности спасатели отошли на безопасное расстояние – захватчики нанесли повторный удар, разрушению подвергся магазин ритуальных услуг вблизи места предыдущего попадания, где работали пожарные.

Благодаря своевременному отведению личного состава никто из работников ГСЧС не пострадал, отметило ведомство.

В общей сложности на месте работали семь единиц пожарно-спасательной и специальной техники, а также 36 спасателей:

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Воздушных силах сообщили, что защитники сбили 40 российских беспилотников, также захватчики атаковали Украину ракетами – те не достигли своих целей.

Киевская городская военная администрация сообщила, что ПВО уничтожило около десятка российских дронов. В одном из районов Киевской области в результате падения обломков сбитых российских целей есть незначительные повреждения окон в зданиях двух предприятий, сообщила обладминистрация.

Военно-воздушные силы Румынии 23 октября были подняты по боевой тревоге из-за воздушной цели, которая могла пересечь границу.