Румыния поднимала авиацию по боевой тревоге из-за атаки "шахедов" по Украине

Истребители F-16 ВВС Румынии в полете (Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER)

Военно-воздушные силы Румынии 23 октября были подняты по боевой тревоге из-за воздушной цели, которая могла пересечь границу. Об этом сообщает Минобороны страны.

"В среду, 23 октября, около 20:45 система радиолокационного наблюдения указала на воздушную цель в районе границы между Румынией и Украиной, в районе Килийского устья Дуная", – говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, в 21:40 цель находилась на пути в город Михай-Витязу уезда Констанца, а затем в уезд Тулча, где она пропала с радаров. Другую воздушную цель фиксировали недалеко от городка Килия-Веке, после чего жители получили предупреждение, а на патруль вылетели два борта F-16 с авиабазы Борча.

У пилотов истребителей не было визуального контакта с воздушными целями во время патрулирования, добавляют в Минобороны Румынии. Места потенциального падения целей проверяют румынские военные и саперы.