Румунія підіймала авіацію за бойовою тривогою через атаку "шахедів" по Україні
Військово-повітряні сили Румунії 23 жовтня були підняті за бойовою тривогою через повітряну ціль, яка могла перетнути кордон. Про це повідомляє Міноборони країни.
"У середу, 23 жовтня, близько 20:45 система радіолокаційного спостереження вказала на повітряну ціль у районі кордону між Румунією та Україною, в районі Кілійського гирла Дунаю", – йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією відомства, о 21:40 ціль знаходилася на шляху до міста Міхай-Вітязу повіту Констанца, а згодом до повіту Тулча, де вона зникла з радарів. Іншу повітряну ціль фіксували неподалік містечка Кілія-Веке, після чого мешканці отримали попередження, а на патруль вилетіли два борти F-16 з авіабази Борча.
Пілоти винищувачів не мали візуального контакту з повітряними цілями під час патрулювання, додають у Міноборони Румунії. Місця потенційного падіння цілей перевіряють румунські військовики та сапери.
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