Основной удар по Староконстантинову: какие цели удалось сбить Воздушным силам 11 июля
Вечером 11 июля Россия атаковала регионы ракетами Х-101 и 19 беспилотниками. Основное направление удара – Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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По данным Сил обороны, Россия запустила пять крылатых ракет. Все были сбиты в Хмельницкой, Черкасской и Сумской областях.
Также противовоздушная оборона сбила 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.
Остальные восемь беспилотников локально потеряны, отметили в Силах обороны.
Военные предполагают, что с целью перегрузки противовоздушной обороны, враг использует имитаторы ударных дронов.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавили в Воздушных силах.
Военный обозреватель Александр Коваленко, комментируя последствия ракетной атаки по регионам Украины 8 июля, рассказал, что ракета X-101 за время полномасштабного вторжения в Украину неоднократно совершенствовалась Россией – на нее устанавливались отвлекающие ловушки.
Также ракеты такого типа имеют материалы, которые уменьшают их излучение для радиолокационных станций, помогающих наводить зенитные управляемые ракеты для перехвата.
- 8 июля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В Киеве под прицельным ударом оказалась самая мощная детская больница Украины Охматдет. Также пострадали бизнес-центр и жилые дома.
- В целом Россия атаковала Украину 38 ракетами – ПВО уничтожила 30.
- 9 июля СБУ заявила, что получила новые доказательства того, что российские оккупанты 8 июля ударили по детской больнице Охматдет в Киеве крылатой ракетой Х-101.
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