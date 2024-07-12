Основний удар по Старокостянтинову: які цілі вдалося збити Повітряним силам 11 липня

За даними Сил оборони, Росія запустила п'ять Х-101, які були збиті у Хмельницькій, Черкаській та Сумській областях

Робота ППО (Фото: Telegram)

Увечері 11 липня Росія атакувала регіони ракетами Х-101 та 19 безпілотниками. Основний напрямок удару – Старокостянтинів Хмельницької області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними Сил оборони, Росія запустила п'ять крилатих ракет. Усі були збиті у Хмельницькій, Черкаській та Сумській областях.

Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Решта вісім безпілотників локаційно втрачено, зазначили в Силах оборони.

Військові припускають, що з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних дронів.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила, додали у Повітряних силах.

Військовий оглядач Олександр Коваленко, коментуючи наслідки ракетної атаки по регіонах України 8 липня, розповів, що ракета X-101 за час повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово вдосконалювалась Росією – на неї встановлювались відволікальні пастки.

Також ракети такого типу мають матеріали, які зменшують їх випромінювання для радіолокаційних станцій, які допомагають наводити зенітні керовані ракети для перехоплення.

8 липня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. В Києві під прицільним ударом опинилась найпотужніша дитяча лікарня України Охматдит. Також постраждали бізнес-центр та житлові будинки.

Загалом Росія атакувала Україну 38 ракетами – ППО знищила 30.

9 липня СБУ заявила, що отримала нові докази того, що російські окупанти 8 липня вдарили по дитячій лікарні Охматдит у Києві крилатою ракетою Х-101.

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