Основний удар по Старокостянтинову: які цілі вдалося збити Повітряним силам 11 липня
Робота ППО (Фото: Telegram)

Увечері 11 липня Росія атакувала регіони ракетами Х-101 та 19 безпілотниками. Основний напрямок удару – Старокостянтинів Хмельницької області. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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За даними Сил оборони, Росія запустила п'ять крилатих ракет. Усі були збиті у Хмельницькій, Черкаській та Сумській областях.

Також протиповітряною обороною збито 11 "шахедів" та безпілотників невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях.

Решта вісім безпілотників локаційно втрачено, зазначили в Силах оборони.

Військові припускають, що з метою перевантаження протиповітряної оборони, ворог використовує імітатори ударних дронів.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила, додали у Повітряних силах.

Військовий оглядач Олександр Коваленко, коментуючи наслідки ракетної атаки по регіонах України 8 липня, розповів, що ракета X-101 за час повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово вдосконалювалась Росією – на неї встановлювались відволікальні пастки.

Також ракети такого типу мають матеріали, які зменшують їх випромінювання для радіолокаційних станцій, які допомагають наводити зенітні керовані ракети для перехоплення.

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