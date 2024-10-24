У Старокостянтинові уламки "шахедів" спричинили руйнування та пожежі, згодом РФ била ракетами – фото

Під час аварійно-рятувальних робіт з обох об'єктів вивели 40 людей

Фото: ДСНС

У ніч з 23 на 24 жовтня росіяни атакували Старокостянтинів Хмельницької області безпілотниками, а згодом здійснили повторний удар ракетами. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

Уночі росіяни атакували ударними безпілотниками Старокостянтинів. Через падіння уламків дронів типу Shahed руйнувань зазнав готель та двоповерховий житловий будинок, у яких виникли пожежі.

ДСНС зауважує, що рятувальникам вдалося ліквідувати займання покрівель цих будівель й не допустити розповсюдження полум'я, а під час аварійно-рятувальних робіт з обох об'єктів вивели 40 людей.

Згодом під час ракетної небезпеки надзвичайники відійшли на безпечну відстань – загарбники завдали повторного удару, руйнувань зазнав магазин ритуальних послуг поблизу місця попереднього влучання, де працювали вогнеборці.

Завдяки вчасному відведенню особового складу ніхто з працівників ДСНС не постраждав, зазначило відомство.

Загалом на місці працювали сім одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, а також 36 рятувальників:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Повітряних силах повідомили, що захисники збили 40 російських безпілотників, також загарбники атакували Україну ракетами – ті не досягли своїх цілей.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що ППО знищила близько десятка російських дронів. В одному з районів Київщини внаслідок падіння уламків збитих російських цілей є незначні пошкодження вікон в будівлях двох підприємств, повідомила обладміністрація.

Військово-повітряні сили Румунії 23 жовтня були підняті за бойовою тривогою через повітряну ціль, яка могла перетнути кордон.