Разведка Германии предупреждает об опасности военного конфликта с Россией до 2029 года

Москва считает, что у нее якобы есть шансы заставить Европу зависеть от нее, отметил глава немецкой разведки

Мартин Йегер (Фото: x.com/MJaegerT)

Немецкая разведка предупредила, что Россия якобы уже готова вступить в прямой военный конфликт с НАТО. Это может случиться до 2029 года, сообщил глава Федеральной разведывательной службы на слушаниях в Бундестаге Мартин Йегер, передает Die Zeit.

"Москва считает, что у нее есть реальный шанс расширить сферу своего влияния на запад и сделать Европу, которая экономически гораздо более мощная, зависимой от России. Для достижения этой цели Россия, если это необходимо, не остановится перед прямым военным конфликтом с НАТО. Мы не должны почивать на лаврах, думая, что возможное нападение России произойдет не раньше 2029 года", – сказал он.

По словам Йегера, уже сегодня страны Европы находятся "в самом пекле событий". И в лучшем случае сейчас Европа переживает "холодный мир", который в любой момент может перерасти в ожесточенную конфронтацию. И Европа должна быть готова к дальнейшему ухудшению ситуации, настаивает глава немецкой разведки.

Глава Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен отметил, что Россия агрессивно реализует свои политические амбиции против Германии, Европы и ее западных союзников.

"Российские службы постоянно меняют уровни эскалации своей деятельности, преследуя стратегическую цель ослабления либеральных демократий. Мы выявляем широкий спектр шпионажа, дезинформации, вмешательства, саботажа и кибератак. Россия не забыла о холодной войне, а значит инструменты, использовавшиеся в то время, еще доступны", – сказал он.