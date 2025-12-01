Глава МЗС Естонії вважає, що Україні було б нерозумно атакувати російські кораблі на Балтиці

Таллінн визнає право Києва бити по об'єктах на території Росії, а міжнародні води – це "інша тема"

Маргус Тсахкна (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що українцям було б нерозумно завдавати військових ударів по російських кораблях у Балтійському морі, оскільки це може призвести до екологічної катастрофи. Таку думку він висловив в ефірі Vikerraadio, передає мовник ERR.

Медіа нагадало про підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" у Чорному морі біля узбережжя Туреччини. У міністра запитали, чи давала Естонія українцям сигнал про те, що від таких атак у Балтійському морі слід утриматися.

"Через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту газу та нафти, і це, як і раніше, колосальне навантаження, яке припадає на коридор шириною близько шести морських миль. Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це справді може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", – зазначив Тсахкна.

Він визнав, що Україна має право знищувати військові та стратегічні об'єкти на території Росії, але міжнародні води – це "інша тема".

"Проте Туреччина справді робила дуже гучні заяви, коли ці два нафтові танкери стали об'єктом атаки – саме у турецьких економічних водах, навіть не у повністю вільних міжнародних водах", – додав глава естонського МЗС.