Глава МЗС Естонії вважає, що Україні було б нерозумно атакувати російські кораблі на Балтиці
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що українцям було б нерозумно завдавати військових ударів по російських кораблях у Балтійському морі, оскільки це може призвести до екологічної катастрофи. Таку думку він висловив в ефірі Vikerraadio, передає мовник ERR.
Медіа нагадало про підрив двох танкерів російського "тіньового флоту" у Чорному морі біля узбережжя Туреччини. У міністра запитали, чи давала Естонія українцям сигнал про те, що від таких атак у Балтійському морі слід утриматися.
"Через Фінську затоку проходить понад 60% російського експорту газу та нафти, і це, як і раніше, колосальне навантаження, яке припадає на коридор шириною близько шести морських миль. Ми не говорили "не приходьте сюди", але розумніше було б цього не робити, адже це справді може призвести до ескалації ситуації в Балтійському морі", – зазначив Тсахкна.
Він визнав, що Україна має право знищувати військові та стратегічні об'єкти на території Росії, але міжнародні води – це "інша тема".
"Проте Туреччина справді робила дуже гучні заяви, коли ці два нафтові танкери стали об'єктом атаки – саме у турецьких економічних водах, навіть не у повністю вільних міжнародних водах", – додав глава естонського МЗС.
- Увечері 28 листопада повідомлялося про підрив суден "тіньового флоту" Росії біля узбережжя Туреччини. Йдеться про танкери Kairos та Virat, які є під західними санкціями.
- 29 листопада співрозмовник LIGA.net у СБУ повідомив, що українські морські дрони уразили два танкери "тіньового флоту".
- У МЗС Туреччини заявили, що "занепокоєні" ударами по двох танкерах "тіньового флоту" країни-агресора РФ у Чорному морі.
