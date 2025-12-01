Глава МИД Эстонии считает, что Украине было бы неразумно атаковать корабли РФ на Балтике

Таллинн признает право Киева бить по объектам на территории России, а международные воды – это "другая тема"

Маргус Цахкна (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что украинцам было бы неразумно наносить военные удары по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к экологической катастрофе. Такое мнение он высказал в эфире Vikerraadio, передает вещатель ERR.

Медиа напомнило о подрыве двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море у побережья Турции. У министра спросили, давала ли Эстония украинцам сигнал о том, что от таких атак в Балтийском море следует воздержаться.

"Через Финский залив проходит более 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль. Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", – отметил Цахкна.

Он признал, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты на территории России, но международные воды – это "другая тема".

"Однако Турция действительно делала очень громкие заявления, когда эти два нефтяных танкера стали объектом атаки – именно в турецких экономических водах, даже не в полностью свободных международных водах", — добавил глава эстонского МИД.