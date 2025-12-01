Глава МИД Эстонии считает, что Украине было бы неразумно атаковать корабли РФ на Балтике
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что украинцам было бы неразумно наносить военные удары по российским кораблям в Балтийском море, поскольку это может привести к экологической катастрофе. Такое мнение он высказал в эфире Vikerraadio, передает вещатель ERR.
Медиа напомнило о подрыве двух танкеров российского "теневого флота" в Черном море у побережья Турции. У министра спросили, давала ли Эстония украинцам сигнал о том, что от таких атак в Балтийском море следует воздержаться.
"Через Финский залив проходит более 60% российского экспорта газа и нефти, и это по-прежнему колоссальная нагрузка, которая приходится на коридор шириной около шести морских миль. Мы не говорили "не приходите сюда", но разумнее было бы этого не делать, ведь это действительно может привести к эскалации ситуации в Балтийском море", – отметил Цахкна.
Он признал, что Украина имеет право уничтожать военные и стратегические объекты на территории России, но международные воды – это "другая тема".
"Однако Турция действительно делала очень громкие заявления, когда эти два нефтяных танкера стали объектом атаки – именно в турецких экономических водах, даже не в полностью свободных международных водах", — добавил глава эстонского МИД.
- Вечером 28 ноября сообщалось о подрыве судов "теневого флота" России у побережья Турции. Речь идет о танкерах Kairos и Virat, которые находятся под западными санкциями.
- 29 ноября собеседник LIGA.net в СБУ сообщил, что украинские морские дроны поразили два танкера "теневого флота".
- В МИД Турции заявили, что "обеспокоены" ударами по двум танкерам "теневого флота" страны-агрессора РФ в Черном море.
