Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон — посол Британии
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак относится к войне России против Украины "также серьезно", как и его предшественники Лиз Трасс и Борис Джонсон. Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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По ее словам, никто не может обвинить Сунака в том, что он не считает войну приоритетом.
"У него достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые он должен обращать внимание, и он это делает. Но у меня нет ощущения, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем Лиз Трасс или Борис Джонсон", — заявила дипломат.
Она отметила, что первым иностранным лидером, которому Сунак позвонил после вступления в должность, был президент Владимир Зеленский.
- 24 октября Сунак автоматически победил в гонке, так как его конкурентка, экс-министр обороны и лидер Палаты общин Пенни Мордонт, не набрала необходимых 100 голосов. Король Великобритании Чарльз III 25 октября, назначил Сунака премьер-министром.
- Сунак в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сказал, что надеется на скорую личную встречу.
- Недавно новый британский премьер также поговорил с президентом США Джо Байденом — лидеры обсудили вопросы совместной работы для поддержки Украины и привлечения России к ответственности за ее агрессию, а также трансатлантического партнерства.
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