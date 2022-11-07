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Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон — посол Британии

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 10:26
Сунак относится к войне России против Украины также, как Трасс и Джонсон — посол Британии - Фото
Риши Сунак (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак относится к войне России против Украины "также серьезно", как и его предшественники Лиз Трасс и Борис Джонсон. Об этом сообщила посол Британии в Украине Мелинда Симмонс в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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По ее словам, никто не может обвинить Сунака в том, что он не считает войну приоритетом. 

"У него достаточно важные внутренние экономические вопросы, на которые он должен обращать внимание, и он это делает. Но у меня нет ощущения, что он воспринимает это вторжение менее серьезно, чем Лиз Трасс или Борис Джонсон", — заявила дипломат.

Она отметила, что первым иностранным лидером, которому Сунак позвонил после вступления в должность, был президент Владимир Зеленский

Читайте также: Джонсон не вернулся. Новым премьером Британии стал Сунак: что это значит для Украины

Дмитро Гриниченко
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Великобритания война Мелинда Симмонc риши сунак
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