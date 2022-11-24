Президент Владимир Зеленский сообщил, что по некоторым направлениям сейчас готовится продвижение Вооруженных Сил Украины вперед. Об этом он сказал в видеообращении 24 ноября после проведения очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

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"Очень внимательно и детально рассмотрели на Ставке ситуацию на передовой. Как бы не было сложно, держим на всех направлениях ключевые рубежи. Наши парни храбро обороняются, и есть направления, на которых готовим продвижение вперед", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что украинские войска фиксируют, как оккупанты пытаются перебрасывать дополнительные силы и делают все, чтобы "отминусовать" эти силы.

Комментируя террор россиян против мирного населения Херсона, президент заявил, что это месть оккупантов, проигравших на поле боя и вынужденных бежать.

"Воевать они не умеют. Единственное, что они пока что могут, – это терроризировать. Энергетический террор, артиллерийский или ракетный. Вот это и все, до чего деградировала Россия при нынешних ее руководителях", – сказал Зеленский.

Он заявил, что только освобождение территорий от РФ и надежные гарантии безопасности для Украины смогут оградить людей от любых российских эскалаций.

"Каждый день работаем с партнерами ради этого. Скоро будут весомые новости", – анонсировал Зеленский.

На сегодняшнем заседании Ставки главком ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении, на котором продолжаются самые тяжелые бои.

В ГУР проинформировали о планах врага на ближайшее время.

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Оксана Житнюк

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