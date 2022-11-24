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Заседание Ставки: ГУР доложило о ближайших планах врага, Залужный – о ситуации на Донбассе

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24.11.2022, 20:09
Заседание Ставки: ГУР доложило о ближайших планах врага, Залужный – о ситуации на Донбассе - Фото
Володимир Зеленський (Фото - ОП)

Сегодня, 24 ноября, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждались планы российского агрессора на ближайшее время, ситуация на Донбассе и последствия ракетных ударов РФ по объектам энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками оперативных направлений доложили об актуальной ситуации на фронте, отдельно проинформировали о действиях на Донецком направлении, на котором продолжаются самые тяжелые бои.

"Также были заслушаны доклады руководителей разведки о планах врага на ближайшее время", – сообщают в ОП.

Участники заседания проанализировали обеспечение Сил обороны техникой, вооружением и боеприпасами, а также актуальные потребности войск для прохождения зимнего периода.

Также члены Ставки рассмотрели ход восстановления энергосистемы и ликвидации последствий недавних ракетных ударов России. Отдельно остановились на обеспечении стабильности связи в условиях войны, в частности, путем перехода на автономное энергопитание.

Участники Ставки акцентировали на необходимости усиления сотрудничества с партнерами, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

  • Предыдущее заседание Ставки проходило 22 ноября. Во многом оно касалось зимнего периода военной кампании и функционирования критической инфраструктуры в холодный период.

Читайте также: Разведка: Россия может устроить следующий массированный удар по Украине через неделю 

Оксана Житнюк
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война ставка Владимир Зеленский
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