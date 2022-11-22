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Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: было три ключевых вопроса

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 12:39
Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: было три ключевых вопроса - Фото
Владимир Зеленский (фото - ОП)

22 ноября проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое во многом касалось зимнего периода военной кампании и функционирования критической инфраструктуры в холодный период. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.

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О фронтовой ситуации докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками стратегических направлений.

Было рассмотрено три ключевых вопроса, сообщил верховный главнокомандующий:

1) обеспечение армии техникой и оружием;
2) защита объектов энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой.

"Она [зима] не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами", – заверил глава государства.

  • Предыдущее заседание Ставки прошло 19 ноября: там обсудили обеспечение военных и планы по деоккупации.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский война ставка зима
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