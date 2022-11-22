Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего: было три ключевых вопроса
22 ноября проведено заседание Ставки верховного главнокомандующего, которое во многом касалось зимнего периода военной кампании и функционирования критической инфраструктуры в холодный период. Об этом сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
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О фронтовой ситуации докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующие войсками стратегических направлений.
Было рассмотрено три ключевых вопроса, сообщил верховный главнокомандующий:
1) обеспечение армии техникой и оружием;
2) защита объектов энергетической инфраструктуры;
3) обеспечение качественной работы объектов инфраструктуры зимой.
"Она [зима] не будет легкой прогулкой, но мы обязательно выстоим, и победа будет за нами", – заверил глава государства.
- Предыдущее заседание Ставки прошло 19 ноября: там обсудили обеспечение военных и планы по деоккупации.
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