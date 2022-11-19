Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основные вопросы: фронт, обеспечение военных, планы по деоккупации украинских территорий. Об этом он рассказал в своем видеообращении.

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Отдельно обсудили бои в Донецкой области. "Делаем все, чтобы помочь нашим героям выдерживать российские атаки", – сказал президент.

По его словам, особое внимание было уделено энергетике. "По всей стране работаем, чтобы стабилизировать ситуацию", – отметил Зеленский.

Больше всего проблем с электричеством в Киеве и области, в Одессе и области, Харькове и области. "Винницкая, Тернопольская области, Черкассы, Чернигов и другие регионы – энергетики делают все возможное, чтобы дать людям нормальную жизнь", – сказал президент.

Также он сообщил, что готовятся весомые международные события. "Все, что нужно для нашей защиты, мы обеспечим. Всех, кого можно привлечь для поддержки нашего государства, мы привлекаем", – отметил он.

Сегодня с официальным визитом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он сообщил, что Великобритания предоставит Украине 120 зенитных орудий, радиолокационные станции и специальное зимнее оборудование для военных.

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Вадим Ребрина

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