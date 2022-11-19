Подоляк согласился с замглавы Минобороны: К весне у РФ будет ресурсное истощение

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк согласился с прогнозом заместителя министра обороны Владимира Гаврилова о том, что война может закончиться до наступления весны, потому что, по его оценке, у России будет "абсолютное ресурсное истощение" и "очень мощный внутриэлитный конфликт". Об этом он сказал в интервью Радио НВ.

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Подоляк считает, что Гаврилов в своих прогнозах базируется на данных украинской военной разведки. "Действительно есть оптимистичные оценки того, что мы можем, и мы это доказываем, эффективно контрнаступать... Россия сегодня реагирует только на вызовы, которые им дают ВСУ... Они практически находятся в состоянии отступления", – сказал он.

Подоляк отметил, что на сегодняшний день РФ использует лишь один инструмент влияния – обстрелы энергетической инфраструктуры.

"Поэтому, исходя чисто из математики, психологии войны, безусловно господин Гаврилов прав. Но здесь еще есть много факторов – например, будем ли мы постоянно получать необходимое нам количество оружия, прежде всего снарядов определенных калибров; будем ли мы получать возможность защитить наше небо", – сказал Подоляк.

По его словам, когда Украина отвоюет Донецк или Луганск, "после этого мы будем видеть очень быстрое окончание этой войны, в том числе с освобождением Крыма".

"Но то, что к весне, это я хочу подчеркнуть, у России будет абсолютное ресурсное истощение, независимо от того, будет ли там еще Иран, будет ли еще какая-то другая страна, и Россия будет иметь большое количество убитых, Россия сегодня не обеспечивает свою армию вообще военными способностями для ведения боевых действий в зимний период. И таким образом, мы будем видеть до весны абсолютную деморализацию российского общества, абсолютное истощение ресурсов и, главное, мощный внутриэлитный конфликт в РФ", – сказал Подоляк.

Ранее сегодня Гаврилов в интервью Sky News заявил, что украинские силы могут войти во временно оккупированный Крым до конца декабря этого года, а к весне война с Россией завершится.

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Вадим Ребрина

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