Зеленский: Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов. Об этом сказал в обращении к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции.
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По его словам, когда Россия оккупирует города, то приносит за собой репрессии, издевательства, грабежи и массовые убийства гражданских.
Он отметил, что минимум десятки украинских городов и поселков полностью уничтожены оккупантами как Мариуполь или Волноваха.
"В целом же городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, еще около 2000. Когда украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь", – сказал Зеленский.
- Изгнанные из Херсона оккупационные российские войска туда больше никогда не вернутся, и вся Украина "скоро" будет освобождена от захватчиков, заявил генерал Вооруженных Сил Украины Дмитрий Марченко.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии LIGA.net заявил, что успешное контрнаступление ВСУ может привести к смене режима российского диктатора Владимира Путина.
- Украинские силы могут войти во временно оккупированный Крым до конца декабря этого года, а к весне война с Россией завершится, заявил замминистра обороны Владимир Гаврилов.
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