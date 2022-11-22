Зеленский: Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов. Об этом сказал в обращении к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, когда Россия оккупирует города, то приносит за собой репрессии, издевательства, грабежи и массовые убийства гражданских.

Он отметил, что минимум десятки украинских городов и поселков полностью уничтожены оккупантами как Мариуполь или Волноваха.

"В целом же городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, еще около 2000. Когда украинский флаг возвращается на освобожденную территорию, мы делаем все, чтобы вместе с ним вернулась нормальная жизнь", – сказал Зеленский.

Читайте также: Зеленский о дальнейшем наступлении ВСУ: Это не Москва, нас интересуют территории Украины

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.