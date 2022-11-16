Подоляк заявил, что наступление ВСУ может привести к замене режима Путина на "адекватный"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины может привести к смене режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.

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По его словам, по мере эффективного наступления ВСУ в России вполне может поменяться "переговорный субъект".

"Вместо крайне предсказуемых ястребов появятся те представители элит, кто более адекватно воспринимает реальность и осознаёт примитивность "российского величия", так бездарного слившегося в войне против Украины", — сказал Подоляк.

Он отметил, что в подобном случае Россия реально может вывести войска из Украины, а идея реальных переговоров, обязательных репарациях и осуждении военных преступников обретет "объективный смысл".

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Дмитро Гриниченко , Марко Сировой

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