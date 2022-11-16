Подоляк заявил, что наступление ВСУ может привести к замене режима Путина на "адекватный"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что успешное контрнаступление Вооруженных Сил Украины может привести к смене режима российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в комментарии LIGA.net.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, по мере эффективного наступления ВСУ в России вполне может поменяться "переговорный субъект".
"Вместо крайне предсказуемых ястребов появятся те представители элит, кто более адекватно воспринимает реальность и осознаёт примитивность "российского величия", так бездарного слившегося в войне против Украины", — сказал Подоляк.
Он отметил, что в подобном случае Россия реально может вывести войска из Украины, а идея реальных переговоров, обязательных репарациях и осуждении военных преступников обретет "объективный смысл".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ситуация для России будет ухудшаться с каждым днем, если она не примет условия президента Владимира Зеленского для мирных переговоров.
- Украина не пойдет на подписание условных новых минских соглашений. Для окончания войны Россия должна вывести войска с украинской территории, заявил в обращении к саммиту G-20 Зеленский.
- Министр иностранных дел страны-оккупанта РФ Сергей Лавров сказал, что Украина "затягивает решение конфликта". Ему ответил Подоляк, который заявил, что война продолжается из-за неготовности России перестать убивать украинцев.
Читайте также: Украинский путь к миру. Как его реально достичь: 10 предложений представителям G20 от Зеленского
Комментарии