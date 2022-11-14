UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о дальнейшем наступлении ВСУ: Это не Москва, нас интересуют территории Украины

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 13:57
Зеленский о дальнейшем наступлении ВСУ: Это не Москва, нас интересуют территории Украины - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе наступления, Украину интересует только освобождение собственных территорий. Об этом он сказал во время визита в Херсон, цитирует его The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отвечая на вопрос прессы, в каком направлении Вооруженные Силы Украины могут наступать дальше, он отметил, что это будет "не Москва". 

Глава государства подчеркнул, что Украину не интересуют территории другой страны. 

Он сказал, жители Херсона ждали украинскую армию.

"Я действительно счастлив, вы можете сказать по реакции людей – их реакция не постановочная", — заявил Зеленский.

  • 14 ноября президент приехал в Херсон и сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед, и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.
  • Объясняя причину визита в город через несколько дней после освобождения, Зеленский сказал, что он приехал из-за того, что нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается. 
  • Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.

Смотрите также: "Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Херсон наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 