Зеленский о дальнейшем наступлении ВСУ: Это не Москва, нас интересуют территории Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе наступления, Украину интересует только освобождение собственных территорий. Об этом он сказал во время визита в Херсон, цитирует его The Guardian.

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Отвечая на вопрос прессы, в каком направлении Вооруженные Силы Украины могут наступать дальше, он отметил, что это будет "не Москва".

Глава государства подчеркнул, что Украину не интересуют территории другой страны.

Он сказал, жители Херсона ждали украинскую армию.

"Я действительно счастлив, вы можете сказать по реакции людей – их реакция не постановочная", — заявил Зеленский.

14 ноября президент приехал в Херсон и сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед, и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

Объясняя причину визита в город через несколько дней после освобождения, Зеленский сказал, что он приехал из-за того, что нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается.

Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.

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Дмитро Гриниченко

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