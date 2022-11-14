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14.11.2022, 12:26

"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж

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"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж
"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж
"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж"Херсон — это Украина". Зеленский показал свой визит в освобожденный город — фоторепортаж

Президент Владимир Зеленский официально подтвердил свой визит в Херсон и показал фото из освобожденного города. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. 

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Объясняя причину визита в город через несколько дней после освобождения, Зеленский сказал, что он приехал из-за того, что нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается. 

Также в ходе визита в областной центр президент сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, он поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

Зеленский показал фото своего визита в Херсон и заявил, что город всегда был и будет частью Украины.

ОБНОВЛЕНО в 12:31. Также во время визита Зеленский вручил государственные награды солдатам и офицерам, а также почтил минутой молчания память украинских воинов, которые погибли за освобождение Херсона. 

Читайте также: Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

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Теги: Владимир Зеленский, война, Херсон
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