Зеленский о визите в Херсон: Рискуют все ежедневно, нужно поддерживать людей и быть здесь

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему приехал в недавно освобожденный Херсон через несколько дней после деоккупации. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.

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По его словам, он приехал в город через несколько дней после освобождения, так как нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается.

"Важно быть здесь. Все рискуют, военные рискуют ежедневно, как и журналисты. По-человечески хочется почувствовать эмоции людей", — сказал глава государства.

Также в ходе визита в областной центр Зеленский сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед, и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, президент поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

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Дмитро Гриниченко

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