Зеленский о визите в Херсон: Рискуют все ежедневно, нужно поддерживать людей и быть здесь
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему приехал в недавно освобожденный Херсон через несколько дней после деоккупации. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами.
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По его словам, он приехал в город через несколько дней после освобождения, так как нужно говорить о Херсоне, поддерживать местных жителей и быть здесь, чтобы люди чувствовали, что Украина возвращается.
"Важно быть здесь. Все рискуют, военные рискуют ежедневно, как и журналисты. По-человечески хочется почувствовать эмоции людей", — сказал глава государства.
Также в ходе визита в областной центр Зеленский сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед, и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". Кроме этого, президент поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.
- Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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