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Зеленский побывал в Херсоне и заявил, что Украина продвигается вперед — Reuters

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2022, 11:23
Зеленский побывал в Херсоне и заявил, что Украина продвигается вперед — Reuters - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский побывал в освобожденном от российских оккупантов Херсоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Местные жители якобы сообщили о том, что глава государства побывал в областном центре. 

Он сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны". 

Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

LIGA.net запросила подтверждение у пресс-секретаря президента Сергея Никифорова

Читайте также: Херсон ничего не меняет, переговоры зависят от Зеленского — командующий армией Британии

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война Херсон
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