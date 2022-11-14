Зеленский побывал в Херсоне и заявил, что Украина продвигается вперед — Reuters

Президент Владимир Зеленский побывал в освобожденном от российских оккупантов Херсоне. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Местные жители якобы сообщили о том, что глава государства побывал в областном центре.

Он сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны".

Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.

LIGA.net запросила подтверждение у пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

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Дмитро Гриниченко

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