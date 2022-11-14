Зеленский побывал в Херсоне и заявил, что Украина продвигается вперед — Reuters
14.11.2022, 11:23
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский побывал в освобожденном от российских оккупантов Херсоне. Об этом сообщает агентство Reuters.
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Местные жители якобы сообщили о том, что глава государства побывал в областном центре.
Он сказал украинским военным о том, что Украина продвигается вперед и подчеркнул, что "мы готовы к миру, миру для всей нашей страны".
Также Зеленский поблагодарил НАТО и других союзников за их поддержку в войне против России.
LIGA.net запросила подтверждение у пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.
- Недавно ВСУ нанесли высокоточный удар по зданию в поселке Днепряны в районе Новой Каховки, где находились до 500 оккупантов.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией перестали быть актуальными после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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