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Зеленский заявил, что ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 10:17
Зеленский заявил, что ожидает наступления
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году. Об этом он сказал в обращении к изданию Politico, которое назвало его самым влиятельным человеком Европы.

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По его словам, он с нетерпением ждет "мирного времени" для Украины в 2023 году. 

Зеленский отметил, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но это уже будет мирное время. 

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это №1", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех союзников в Европе, которые помогают Украине в войне против России. 

Читайте также: Зеленский: Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов

Дмитро Гриниченко
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