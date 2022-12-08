Зеленский заявил, что ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году

Президент Владимир Зеленский ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году. Об этом он сказал в обращении к изданию Politico, которое назвало его самым влиятельным человеком Европы.

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По его словам, он с нетерпением ждет "мирного времени" для Украины в 2023 году.

Зеленский отметил, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но это уже будет мирное время.

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это №1", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех союзников в Европе, которые помогают Украине в войне против России.

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Дмитро Гриниченко

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