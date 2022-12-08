Зеленский заявил, что ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году
08.12.2022, 10:17
Владимир Зеленский (Фото: EPA)
Президент Владимир Зеленский ожидает наступления "мирного времени" в Украине в 2023 году. Об этом он сказал в обращении к изданию Politico, которое назвало его самым влиятельным человеком Европы.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, он с нетерпением ждет "мирного времени" для Украины в 2023 году.
Зеленский отметил, что украинцы будут самыми влиятельными в следующем году, но это уже будет мирное время.
"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, — это №1", — сказал Зеленский.
Глава государства поблагодарил всех союзников в Европе, которые помогают Украине в войне против России.
- Журнал Time назвал человеком года Зеленского и "дух Украины".
- Он заявил, что мир с Россией будет возможен только после того, как она вернет оккупированные территории, и на примере Будапештского меморандума напомнил, что РФ не держит свое слово.
- Зеленский считает, что до конца 2022 года российская армия потеряет 100 000 человек убитыми.
Читайте также: Зеленский: Украине предстоит освободить и восстановить еще около 2000 населенных пунктов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии