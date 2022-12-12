Зеленский: Если Путин неожиданно умрет, то войны не будет. Такое уже было во времена СССР

Если российский диктатор Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, так как институции страны-оккупанта перестанут работать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении".

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По его словам, необходимо констатировать, что большой процент россиян верит Путину.

"Это знаете как: закрыть окно и укрыться от войны. Отряхните это. Вот и все. Не знать, где ты живешь. Не признавать действительность. А есть люди, которые просто боятся. Которые понимают реальность, но просто боятся", — сказал Зеленский.

Он отметил, что в случае смерти Путина в результате болезни или несчастного случая войны не будет, так как в авторитарном режиме многое зависит от одного человека.

"Поэтому, когда такой человек уходит, институции останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", — заявил глава государства.

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Дмитро Гриниченко

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