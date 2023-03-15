Летчик-истребитель ВВС США готов воевать за Украину, советует нанять "частников" для F-16

Подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон заявил, что готов защищать небо Украины, и посоветовал украинскому правительству рассмотреть вариант с привлечением частных военных летчиков для полетов на F-16. Об этом Хэмптон рассказал в интервью Голосу Америки.

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Хэмптон заявил, что никто никогда не выигрывал войны в воздухе.

"Нельзя выиграть войну в воздухе, но можно проиграть войну, если вы не контролируете воздушное пространство", – сказал пилот.

По мнению Хэмптона, пока идет война, украинские пилоты нужны в Украине, и отправляя их на обучение в США сейчас, страна лишается их вклада в оборону.

Он считает, что Украине нужны системы ПВО и краткосрочным решением будет нанять частных военных пилотов F-16 для выполнения полетов над Украиной.

Пилот считает, что Украине нужно приобрести F-16, которые есть в США, Европе, Скандинавии.

"Но самое важное – найти людей, способных управлять этими самолетами, которые уже имеют тысячи часов полетов на этих самолетах и не нуждаются в обучении. Это более быстрое решение, чем отправлять украинских пилотов в США на программу обучения", – сказал Хэмптон и добавил, что обучение украинских пилотов на F-16 лучше начинать после войны.

Он заявил, что есть достаточно американских пилотов, готовых защищать небо Украины, если правительства решат политические вопросы.

"Я даже поеду сам, можете на меня рассчитывать", – сказал Хэмптон.

СПРАВКА. Подполковник в отставке Дэн Хэмптон – "самый смертоносный пилот F-16" американской авиации, позывной Two Dogs. Участвовал в войнах в Персидском заливе, в Косово и в Ираке. В течение 20-летней карьеры в ВВС США совершил 151 боевой вылет и имеет больше всего военных наград среди пилотов-истребителей США со времен войны во Вьетнаме. Хэмптон тренировал пилотов F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и являлся генеральным директором частной военной компании MVI International.

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Наталія Медведєва

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