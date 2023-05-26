Резніков запросив західних пілотів воювати на F-16 в Україні. Експілот ВПС США підтримав

Республіканець та колишній пілот ВПС США Адам Кінзінгер підтримав пропозицію міністра оборони Олексія Резнікова щодо залучення до війни на боці України досвідчених пілотів із західних країн, які вміють керувати F-16. Про це він заявив в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Це чудова ідея. Я думаю, це можливо", – сказав він.

Він розповів, що багато з досвідчених пілотів ВПС США, які звільнилися з армії, пішли працювати в авіакомпанії та мають роботу.

Проте, є пілоти, які після звільнення нікуди не пішли, додав він.

"У мене є друг, з яким я літав в армії. Він українець за походженням. І він би з радістю зайнявся чимось подібним. Тож це чудово", – пояснив Кінзінгер.

Він також навів приклад з Другої світової війни.

"Ще до вступу США у війну багато американських пілотів поїхали до Британії і літали на її боці проти німців", – розповів він.

11 травня 2023 року глава Міноборони Резніков запросив до Іноземного легіону Збройних Сил України льотчиків, які вміють керувати винищувачами F-16. Він сказав, що вважає цю пропозицію розумною.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в Міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.

Читайте повне інтерв'ю LIGA.net: Адам Кінзінгер: F-16 стануть геймченджером. Вселять страх Божий у росіян

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.