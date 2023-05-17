В ночь сбитых "Кинжалов" Patriot работал в автоматическом режиме – Воздушные силы
17.05.2023, 11:24
Юрий Игнат (Скриншот видео)
В ночь, когда Россия атаковала Киев шестью ракетами "Кинжал", зенитно-ракетный комплекс Patriot работал в автоматическом режиме. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
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Система противовоздушной обороны Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.
"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было той ночью", – сказал Игнат, говоря о ночи 16 мая.
То есть российские аэробаллистические ракеты "Кинжал" были сбиты в автоматическом режиме.
- Утром 16 мая главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Россия атаковала Украину 18 ракетами, шесть из которых — это Х-47 "Кинжал". ПВО сбила все цели.
- Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" Patriot. У Резникова ответили с юмором. В Воздушных силах объяснили, что уничтожить Patriot ракетой "Кинжал" невозможно.
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