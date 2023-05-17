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В ночь сбитых "Кинжалов" Patriot работал в автоматическом режиме – Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 11:24
В ночь сбитых
Юрий Игнат (Скриншот видео)

В ночь, когда Россия атаковала Киев шестью ракетами "Кинжал", зенитно-ракетный комплекс Patriot работал в автоматическом режиме. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Система противовоздушной обороны Patriot может работать в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме.

"Именно автоматический режим работы Patriot позволяет ему без вмешательства человека сбивать воздушные цели, как это было той ночью", – сказал Игнат, говоря о ночи 16 мая.

То есть российские аэробаллистические ракеты "Кинжал" были сбиты в автоматическом режиме.

Читайте также: Как Путин создал миф о непобедимом "Кинжале". И что с ним делает Patriot

Наталья Медведева
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КинжалвойнаPatriotвоздушные силыЮрий Игнат
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