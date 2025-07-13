Грем про нові санкції США проти Росії: Це кувалда, яка вдарить по економіці Путіна
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав законопроєкт щодо нових американські санкції проти Росії "кувалдою", яка допоможе президенту США Дональду Трампу покласти край російсько-українській війні. Про це він сказав в етері телеканалу CBS.
За його словами, "наближається поворотний момент" у вторгненні Росії в Україну.
"Протягом місяців президент Трамп намагався заманити Путіна за стіл мирних переговорів. Він запровадив тарифи проти країн, які дозволяють імпорт фентанілу в нашу країну та через інші прояви поганої поведінки. Він залишив двері відчиненими щодо Росії. Ці двері ось-ось зачиняться", – заявив Грем.
Він нагадав, що у законопроєкті щодо нових санкцій проти Росії та країн, які купують російську нафту та інші товари й підтримують російську військову економіку, вже 85 співавторів.
"Це кувалда, що доступна для президента Трампа, щоб вдарити по економіці Путіна. Це справді кувалда, щоб покласти край цій війні", – наголосив він.
- 3 травня Келлог заявив, що новий пакет санкцій США проти Росії вже готовий до погодження. У Конгресі та в Білому домі готові до затвердження.
- 5 червня Трамп, який із початку другого терміну перебування на посаді не ввів жодних нових санкцій проти Росії, зізнався, що досі не читав законопроєкт Грема та Блюменталя щодо нових санкцій проти Росії.
- 29 червня Грем повідомив, що Трамп підтримав законопроєкт.
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