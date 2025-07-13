Грем про нові санкції США проти Росії: Це кувалда, яка вдарить по економіці Путіна

Ліндсі Грем (Фото: ALEX WROBLEWSKI/ EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем назвав законопроєкт щодо нових американські санкції проти Росії "кувалдою", яка допоможе президенту США Дональду Трампу покласти край російсько-українській війні. Про це він сказав в етері телеканалу CBS.

За його словами, "наближається поворотний момент" у вторгненні Росії в Україну.

"Протягом місяців президент Трамп намагався заманити Путіна за стіл мирних переговорів. Він запровадив тарифи проти країн, які дозволяють імпорт фентанілу в нашу країну та через інші прояви поганої поведінки. Він залишив двері відчиненими щодо Росії. Ці двері ось-ось зачиняться", – заявив Грем.

Він нагадав, що у законопроєкті щодо нових санкцій проти Росії та країн, які купують російську нафту та інші товари й підтримують російську військову економіку, вже 85 співавторів.

"Це кувалда, що доступна для президента Трампа, щоб вдарити по економіці Путіна. Це справді кувалда, щоб покласти край цій війні", – наголосив він.