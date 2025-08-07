Зеленський: Відбулась розмова радників з безпеки України та партнерів щодо закінчення війни

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову радників з питань безпеки України та її партнерів стосовно завершення війни. Про це глава держави написав у своїх соцмережах.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", – написав Зеленський.

За його словами, під час дзвінка радники домовилися продовжити роботу 8 серпня: "Багато ще треба попрацювати".

Президент додав, що Україна, як і завжди, працюватиме продуктивно і що їй потрібен достойний мир.

Раніше американське медіа Axios з посиланнями на двох поінформованих співрозмовників заявило, що у відеоконференції мали брати участь спецпосланець глави США Стів Віткофф та посадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.

За даними співбесідників, Віткофф проводив конференцію, аби поінформувати партнерів про свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним 6 серпня та обговорити подальші кроки, включно з можливими переговорами Трампа і Путіна.

Про те, що в розмові брав участь Віткофф, також повідомляло Суспільне з посиланням на свого поінформованого співрозмовця.

В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Реагуючи на допис Зеленського, він написав: "Працюємо далі".