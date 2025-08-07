Зеленський: Відбулась розмова радників з безпеки України та партнерів щодо закінчення війни
Президент Володимир Зеленський повідомив про розмову радників з питань безпеки України та її партнерів стосовно завершення війни. Про це глава держави написав у своїх соцмережах.
"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", – написав Зеленський.
За його словами, під час дзвінка радники домовилися продовжити роботу 8 серпня: "Багато ще треба попрацювати".
Президент додав, що Україна, як і завжди, працюватиме продуктивно і що їй потрібен достойний мир.
Раніше американське медіа Axios з посиланнями на двох поінформованих співрозмовників заявило, що у відеоконференції мали брати участь спецпосланець глави США Стів Віткофф та посадовці України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії.
За даними співбесідників, Віткофф проводив конференцію, аби поінформувати партнерів про свою зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним 6 серпня та обговорити подальші кроки, включно з можливими переговорами Трампа і Путіна.
Про те, що в розмові брав участь Віткофф, також повідомляло Суспільне з посиланням на свого поінформованого співрозмовця.
В Україні немає офіційної посади радника з питань нацбезпеки, але зазвичай ці функції виконує керівник Офісу глави держави Андрій Єрмак. Реагуючи на допис Зеленського, він написав: "Працюємо далі".
- Телеканал ABC-News з посиланням на неназваного посадовця Білого дому повідомив, що можлива зустріч між Трампом та Путіним ще не була узгоджена, так само не визначено місце для таких переговорів, як про це раніше заявляла російська сторона.
- Чиновник зазначив, що для того, аби переговори з Трампом відбулися, Путін повинен зустрітися з президентом Зеленським.
- Тим часом керівник України заявив, що Росія боїться санкцій від США, які Трамп пообіцяв запровадити, якщо РФ не погодиться на мир з Україною до 8 серпня.
