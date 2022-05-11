Германия не вернется к Северному потоку-2. Дефицит газа компенсируют другие страны – АР

Правительство Германии не намерено завершать строительство газопровода Северный поток-2 из России, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину - дефицит частично компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщает АР.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Уточняется, что пресс-секретарь Минэнергетики Германии Анника Эйнхорн заявила, что Германия в настоящее время получает на четверть меньше газа через Украину после того, как украинские власти закрыли российский трубопровод.

"Северный поток-2 действительно умер после того, как Россия напала на Украину, и никто не думает переходить на него", – подчеркнула она.

По словам Эйнхорн, сейчас большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу Северный поток-1, а не через Украину.

В Германии заявляли, что могут прекратить импорт российского газа не ранее 2024 года.

Читайте также: Экс-министр энергетики ФРГ о политике по России: Мы ошиблись, не слушая восточноевропейцев

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.