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Германия не вернется к Северному потоку-2. Дефицит газа компенсируют другие страны – АР

Цей матеріал також доступний українською
11.05.2022, 19:44
Германия не вернется к Северному потоку-2. Дефицит газа компенсируют другие страны – АР - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА

Правительство Германии не намерено завершать строительство газопровода Северный поток-2 из России, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину - дефицит частично компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщает АР.

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Уточняется, что пресс-секретарь Минэнергетики Германии Анника Эйнхорн заявила, что Германия в настоящее время получает на четверть меньше газа через Украину после того, как украинские власти закрыли российский трубопровод.

"Северный поток-2 действительно умер после того, как Россия напала на Украину, и никто не думает переходить на него", – подчеркнула она.

По словам Эйнхорн, сейчас большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу Северный поток-1, а не через Украину.

В Германии заявляли, что могут прекратить импорт российского газа не ранее 2024 года.

Читайте также: Экс-министр энергетики ФРГ о политике по России: Мы ошиблись, не слушая восточноевропейцев

Яна Катасонова
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Германия северный поток-2
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