Германия не вернется к Северному потоку-2. Дефицит газа компенсируют другие страны – АР
Правительство Германии не намерено завершать строительство газопровода Северный поток-2 из России, чтобы компенсировать сокращение потоков газа через Украину - дефицит частично компенсируется за счет увеличения поставок из Норвегии и Нидерландов. Об этом сообщает АР.
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Уточняется, что пресс-секретарь Минэнергетики Германии Анника Эйнхорн заявила, что Германия в настоящее время получает на четверть меньше газа через Украину после того, как украинские власти закрыли российский трубопровод.
"Северный поток-2 действительно умер после того, как Россия напала на Украину, и никто не думает переходить на него", – подчеркнула она.
По словам Эйнхорн, сейчас большая часть российского газа поступает в Германию по газопроводу Северный поток-1, а не через Украину.
В Германии заявляли, что могут прекратить импорт российского газа не ранее 2024 года.
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