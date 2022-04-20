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Экс-министр энергетики ФРГ о политике по России: Мы ошиблись, не слушая восточноевропейцев

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 08:22
Экс-министр энергетики ФРГ о политике по России: Мы ошиблись, не слушая восточноевропейцев - Фото
Владимир Путин и Зигмар Габриэль (фото - ЕРА)

Немецкий министр экономики и энергетики в 2013–2017 и глава МИД страны в 2017–2018 годах Зигмар Габриэль признал: официальный Берлин совершил геополитическую ошибку, не вняв доводам Украины и других стран на востоке Европы, что газопровод Северный поток-2 – это энергетическое оружие Кремля. Об этом он сказал Die Welt.

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Как отмечают авторы в самом начале статьи, на центральных должностях политик СДПГ Габриэль "отвечал за продвижение СП-2, также речь шла об умиротворении России, но теперь экс-министр при Меркель признает ошибки".

"Было ошибкой не слушать восточноевропейцев с их возражениями против СП-2. Это была и моя ошибка", – сказал вице-канцлер Германии в 2013–2018 годах.

Он признал, что власти переложили ответственность за энергобезопасность с государства на частные компании с либерализацией в 2002 году по всей Европе: "И они отыскали самый дешевый источник: российский трубопроводный газ".

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Габриэль считает, что быстрое распространение возобновляемых источников энергии "даже увеличило значение газа"

"В 2014 году мы должны были снова начать подвергать сомнению полную либерализацию и диверсифицировать наши поставки газа из соображений нацбезопасности. Однако, вероятно, следует признать, что переговоры о прекращении огня в 2014-м были бы очень трудными, если бы одновременно был остановлен СП-2", – предположил он.

Габриэль говорит, что он полагал – тесные торгово-сырьевые отношения позволят России интегрироваться в стабильный европейский порядок.

"Восточные европейцы всегда называли это иллюзией – и были правы. Но возлагать на СДПГ и ее политику разрядки единоличную ответственность за высокую энергетическую зависимость Германии от российского газа на самом деле не более чем поиск ветхозаветного козла отпущения", – считает он.

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По его словам, помимо того факта, что тотальная денационализация энергоснабжения "была скорее либерально-консервативным кредо", политику по России с 2005 года возглавляет канцлер.

"Я думаю, что мы, социал-демократы, безусловно, должны быть самокритичными в отношении нашей политики. Но было бы еще лучше, если бы это делали все", – разделил Габриэль ответственность за провальную политику по РФ между коллег и конкурентов.

  • Летом 2017 года глава комитета бундестага по внешней политике Реттген заявил, что Габриэль "слишком увлеченно защищает интересы Газпрома, которые не совпадают с интересами Германии".
  • В апреле 2022 года Габриэль заявил, что отказ президента Зеленского (если он был) принять президента ФРГ Штайнмайера в Киеве "беспрецедентен и вызывает раздражение". В Берлине были удивлены. Вице-канцлер Хабек заявил, что Украина "допустила дипломатическую ошибку". Глава МИД Кулеба вынужден был объяснить.
  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" в политике по России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова.
  • Также в апреле западная пресса нашла еще одного друга Путина: министр по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи ФРГ в 2013-2017 годах Швезиг годами работала на Газпром и лоббировала СП-2, пишет The Times.

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Евгений Пилипенко
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Германия геополитика Зигмар Габриэль северный поток-2 газопровод газовые войны
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