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Экс-глава МИД ФРГ: Отказ принять Штайнмайера в Киеве беспрецедентен и вызывает раздражение

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17.04.2022, 18:42
Экс-глава МИД ФРГ: Отказ принять Штайнмайера в Киеве беспрецедентен и вызывает раздражение - Фото
Зигмар Габриэль (фото - ЕРА)

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в колонке для Der Spiegel раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника за слова в адрес немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера, что тот якобы "за десятилетия сплел целую паутину контактов с Россией".

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Такие слова Мельника прозвучали до того, как президент Владимир Зеленский не пожелал видеть Штайнмайера с визитом в Киеве.

Габриэль пишет, что Штайнмайер в бытность главой МИД ФРГ вместе с тогдашним канцлером Ангелой Меркель "сделали больше всех в Европе, чтобы поддержать Украину".

"Паутину плетут для ловли и уничтожения добычи. Это сравнение фактически инсинуация, что экс-глава МИД содействовал продвижению российских интересов в Германии. Это неправда и злонамеренность", – пишет Габриэль.

По его словам, отказ принять Штайнмайера в Киеве "беспрецедентен и вызывает раздражение", а "критиковать его... не только недальновидно, но и опасно".

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Между тем экс-глава МИД времен Меркель поддерживает нынешнее решение Берлина о поставках вооружений Украине: "Правильно, что германское правительство выражает готовность поставлять Украине тяжелые вооружения, в основном танки, только по согласованию с США".

Габриэль пишет: "реальность такова, что внешнюю политику и дипломатию нельзя навсегда заменить танками и ракетами", выступает за поддержание контактов с агрессором даже на фоне войны. Он ставит в пример Вилли Брандта (канцлер в 1969-1974 годах. – Ред.), который "добился примирения с Востоком и одновременно создал условия для воссоединения Германии".

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Бывший глава МИД ФРГ подводит к тому, что в поисках ненасильственного урегулирования "нужно порой принимать очень неудобные и непопулярные решения, ставить себя на место другого, то есть занимать его позицию, и действовать в рамках возможных компромиссов".

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Евгений Пилипенко
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Германия Зигмар Габриэль скандал Франк-Вальтер Штайнмайер
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