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"Непростая ситуация". Кулебу спросили об отношениях с ФРГ из-за скандала со Штайнмайером

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 15:36
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

Ситуация в отношениях с Германией из-за дипломатического скандала с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину "непростая", но вреда двусторонним отношениям не причинит. В этом выразил уверенность министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

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По его словам, в дипломатии "немало моментов", которые касаются форматов визита и ожидаемых результатов.

"И когда эту работу делают только дипломаты, мы всегда находим взаимоприемлемые решения. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ или когда там появляется непроверенная информация, возникают публичные скандалы и эмоции, которые мешают работе. Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией", – отметил он.

Кулеба назвал "непростой" ситуацию, которую создало сообщение в одном из немецких ресурсов об отказе официального Киева принять Штайнмайера в Украине, и выразил сожаление по этому поводу.

СПРАВКА. 4 апреля 2022-го, после более чем 40 дней полномасштабного вторжения РФ в Украину, Штайнмайер признал, что "совершил ошибку" в политике по России. Он призвал к трибуналу для Путина и Лаврова. 13 апреля он хотел приехать в Киев вместе с лидерами стран Балтии и Польши, но сообщил, что Зеленский отказался с ним встречаться. Украинский президент заявил, что не получал обращения от Штайнмайера о визите и добавил, что "мы хотим быть среди реальных друзей". 

Штайнмайер систематически защищал строительство российско-немецкого газопровода Северный поток-2, несмотря на увещевания Украины и стран восточного фланга ЕС/НАТО, что это – геополитическое оружие Кремля, завершение которого приведет к коллапсу безопасности в Европе. Он также предлагал такое выполнение минских соглашений по Донбассу, которое было созвучно с их кремлевской трактовкой.

Глава МИД подчеркнул, что "Украина с большим уважением относится к Германии".

"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера, и для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", – пояснил он.

Второе, добавил Кулеба, – "мы не заинтересованы в эскалации, двустороннем обострении двусторонних отношений".

"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами, и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет. Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимоуважении и, скажу откровенно, выстраивании новой немецкой политики в отношении Украины с учетом нынешних обстоятельств", – сказал он.

По словам министра, именно такую обновленную немецкую политику ожидают в Киеве от правительства ФРГ.

Читайте также: Вице-канцлер Германии об отказе Штайнмайеру: Украина допустила дипломатическую ошибку

Евгений Пилипенко
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Германия скандал Франк-Вальтер Штайнмайер дмитрий кулеба
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