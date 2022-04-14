"Непростая ситуация". Кулебу спросили об отношениях с ФРГ из-за скандала со Штайнмайером

Ситуация в отношениях с Германией из-за дипломатического скандала с визитом президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Украину "непростая", но вреда двусторонним отношениям не причинит. В этом выразил уверенность министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

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По его словам, в дипломатии "немало моментов", которые касаются форматов визита и ожидаемых результатов.

"И когда эту работу делают только дипломаты, мы всегда находим взаимоприемлемые решения. Когда нюансы каких-то рабочих процессов попадают в СМИ или когда там появляется непроверенная информация, возникают публичные скандалы и эмоции, которые мешают работе. Именно такую ситуацию мы сейчас имеем с Германией", – отметил он.

Кулеба назвал "непростой" ситуацию, которую создало сообщение в одном из немецких ресурсов об отказе официального Киева принять Штайнмайера в Украине, и выразил сожаление по этому поводу.

Глава МИД подчеркнул, что "Украина с большим уважением относится к Германии".

"Мы не всегда во всем согласны с немецкой политикой, но мы уважаем Германию как государство, как партнера, и для нас абсолютно очевидно, что глава государства, президент ФРГ, является одним из символов этого государства, и мы с таким же уважением относимся к институту федерального президента", – пояснил он.

Второе, добавил Кулеба, – "мы не заинтересованы в эскалации, двустороннем обострении двусторонних отношений".

"Поэтому я уверен, что эта ситуация будет урегулирована дипломатическими каналами, и никакого вреда для украинско-немецких отношений не будет. Мы выступаем за отношения, которые строятся на взаимоуважении и, скажу откровенно, выстраивании новой немецкой политики в отношении Украины с учетом нынешних обстоятельств", – сказал он.

По словам министра, именно такую обновленную немецкую политику ожидают в Киеве от правительства ФРГ.

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Евгений Пилипенко

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